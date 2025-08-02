Атомні підводні човни США наблизилися до росії – Трамп

Відбулось це у відповідь на риторику Медведєва.

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські атомні субмарини були передислоковані ближче до рф у відповідь на погрози з боку Дмитра Медведєва.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу Newsmax.

За словами Трампа, Медведєв має "гострий язик" і "не повинен був робити подібних заяв". У відповідь на запитання журналіста про те, чи підводні човни США наблизилися до росії, Трамп відповів ствердно:

"Так, вони наблизилися до росії. Вони дійсно наблизилися до росії".

Також Трамп наголосив, що якщо мирна угода щодо війни в Україні не буде досягнута, США готові ввести нові санкції.

Вчора Трамп пригрозив ядерними човнами через заяву Медведєва.