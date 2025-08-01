Трамп пригрозив ядерними човнами через заяву Медведєва

На його вимогу два атомні підводні човни будуть розміщенні у "відповідних районах".

В п’ятницю президент США Дональд Трамп заявив, що віддав розпорядження про розміщення двох атомних підводних човнів у "відповідних районах" у разі, якщо провокаційні заяви колишнього президента рф Дмитра Медведєва виявляться "чимось більшим".

Про це Трамп написав в соцмережі Truth Social.

"Я розпорядився розмістити два атомні підводні човни у відповідних районах на випадок, якщо ці дурні та провокаційні заяви виявляться чимось більшим, ніж просто слова", - йдеться у дописі.

Президент США додав, що нині він обіймає посаду заступника голови Ради безпеки рф. Слова мають значення - і часто можуть призводити до непередбачуваних наслідків. Сподіваюся, цього разу цього не станеться. Дякую за вашу увагу до цього питання!.

Днями Медведєв заявив, що Трамп грає в гру ультиматумів з росією.