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Трамп пригрозив ядерними човнами через заяву Медведєва

01 серпня 2025, 20:46
Трамп пригрозив ядерними човнами через заяву Медведєва
Фото: Getty Images
На його вимогу два атомні підводні човни будуть розміщенні у "відповідних районах".

В п’ятницю президент США Дональд Трамп заявив, що віддав розпорядження про розміщення двох атомних підводних човнів у "відповідних районах" у разі, якщо провокаційні заяви колишнього президента рф Дмитра Медведєва виявляться "чимось більшим".

Про це Трамп написав в соцмережі Truth Social.

"Я розпорядився розмістити два атомні підводні човни у відповідних районах на випадок, якщо ці дурні та провокаційні заяви виявляться чимось більшим, ніж просто слова", - йдеться у дописі. 

Президент США додав, що нині він обіймає посаду заступника голови Ради безпеки рф. Слова мають значення - і часто можуть призводити до непередбачуваних наслідків. Сподіваюся, цього разу цього не станеться. Дякую за вашу увагу до цього питання!.

Днями Медведєв заявив, що Трамп грає в гру ультиматумів з росією

 
РосіяСШАядерна зброя

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