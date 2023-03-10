Auchan відкривають нову мережу магазинів в росії — ЗМІ

Компанія назвала своєю основною місією в росії забезпечення населення якісними продуктами за доступними цінами.

Французький ритейлер Auchan планує відкрити нові магазини у росії під назвою "Мій Ашан" та фактично подвоїти свою присутність на ринку рф.

Про це повідомляє Reuters.

"Ашан Рітейл росія" повідомив, що у нових магазинах "Мій Ашан" будуть пропонувати асортимент з близько 900 найменувань, 90% з яких будуть продукти харчування під власними брендами Auchan.

Компанія назвала своєю основною місією в росії забезпечення населення якісними продуктами за доступними цінами.

Від початку повномасштабного вторгнення російська "дочка" французького "Ашану" постачала товари російським військовим на окупованих українських територіях під виглядом гуманітарної допомоги цивільним, а також допомагала військкоматам набирати мобілізованих, йдеться у спільному розслідуванні The Insider, Le Monde і Bellingcat.

Мережа супермаркетів "Ашан" входить до десятки найбільших іноземних компаній росії. У Росії французька мережа "Ашан" управляє 241 магазином, де працюють близько 30 тис людей. Ринок країни-агресора генерує для материнської Auchan Holding 11% доходів.

Раніше гендиректор Auchan Ів Клод заявив, що мережа продовжить роботу в росії, оскільки "діє в інтересах цивільного населення".

В Auchan Україна заявили, що шоковані розслідуванням журналістів про допомогу окупаційним військам з боку російської дочки "Ашану" і вимагають пояснень від французького офісу.

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло французьку корпорацію "Auchan" в перелік міжнародних спонсорів війни.