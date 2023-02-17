російський "Ашан" постачав товари для російських військових на територіях окупованих областей України — The Insider

Постачання військовим позиціонувалося як "гуманітарна допомога". У пресслужбі французького "Ашана" все спростовують і кажуть, що компанія "поза політикою".

Коли після початку повномасштабного вторгнення світові бренди почали залишати росію, французький "Ашан" залишився, заявивши: "Кинути своїх співробітників, їхні сім'ї, а також своїх клієнтів — це не наш вибір".

Про це показало розслідування The Insider спільно із Le Monde та Bellingcat.

"Ашан" задіяв у поставках для окупаційних військ не тільки свої пітерські магазини. Про це свідчить те, що поставки узгоджувалися з московським офісом, і те, що в інших регіонах також було помічено збір допомоги на території торгових центрів, що належать "Ашану". Так, наприклад, у Самарі, Рибінську та Володимирі на територіях магазинів "Ашан" розташовувалися пункти збору "гуманітарної допомоги для Донбасу".

Товари у згаданому вкладенні не схожі на "гуманітарну допомогу": шкарпетки для чоловіків 40-го розміру взуття, є цигарки (які ніколи не постачають як гуманітарну допомогу), запальнички, бритви, але немає нічого для жінок і дітей. Кількість товарів (1000 тюбиків зубної пасти, 500 запальничок) свідчить про те, що одержувачів було багато, цього вистачило б на один-два батальйони.

Далі цю "гумдопомогу" оформлюють як закупівлю з боку десяти юросіб. Ці компанії пов'язані між собою: всі вони обслуговують петербурзький "Пассажиравтотранс", який, своєю чергою, належить до міського Комітету з транспорту. Деякі з цих юросіб на запит журналістів не стали приховувати, що товари прямують російським військовим.

У березні керівництво дочірньої компанії "Auchan Україна" та її працівники закликали головний офіс у Франції до кардинальних рішень. Після початку вторгнення російський ринок покинуло чимало західних корпорацій, проте французький ритейлер Auchan продовжує оперувати на ринку окупанта і на цей момент не повідомляє про вихід із нього.

Не тільки "Ашан", а й "Леруа Мерлен", який належить до того ж холдингу, також займався постачанням товарів на окуповані території. У всякому разі,на опублікованому в грудні відео з Маріуполя можна побачити, як члени "Молодої Гвардії Єдиної росії" розвантажують однакові палети з фірмовим знаком "Леруа Мерлен"

У березні минулого року керівництво російського офісу Leroy Merlin повідомило партнерам, що не планує закривати бізнес в рф і навпаки розширює асортимент та збільшує кількість партнерів. Усі заклики українського офісу вийти з росії ігнорувалися, згодом український підрозділ взагалі відрізали від усіх корпоративних засобів зв’язку.