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ПОЛІТИКА

Audi зупинила постачання автомобілів до США через нові мита

07 квітня 2025, 20:22
Audi зупинила постачання автомобілів до США через нові мита
Фото: з відкритих джерел
Материнська компанія Audi, Volkswagen, також попередила своїх дилерів у США і оголосила про додаткові витрати.

Німецький виробник автомобілів Audi призупинив постачання автомобілів до США через введені президентом Штатів Дональдом Трампом мита на автомобілі.

Про це з посиланням на представника компанії пише Spiegel.

Відповідно до надісланого дилерам листа всі транспортні засоби, ввезені до США після 2 квітня, мають тимчасово затримати та не передати дилерам. Тепер ритейлерам слід зосередитись на скороченні рівня своїх запасів. 

Наразі на складах Audi в США є понад 37 тисяч автомобілів, на які не впливають нові мита і які можна продавати. Цього вистачить приблизно на два місяці.

Audi не має власного виробництва в США і змушена імпортувати всі свої автомобілі. Американський бестселер Q5 виробляється на заводі Audi в Мексиці, а решта — на заводах у Німеччині, Угорщині та Словаччині.

Материнська компанія Audi, Volkswagen, також попередила своїх дилерів у США і оголосила про додаткові витрати. Volkswagen тимчасово припинив доставку автомобілів залізницею з Мексики та з портів. Нові ціни на їх авто мають сформуватись до середини квітня.

Нагадаємо, акції компанії Tesla Inc. продовжили падати на початку торгів у понеділок та опустилися нижче тієї ціни, про яку міністр торгівлі США Говард Лутнік говорив, що "нижче впасти не можливо".

Дональд Трампмитаvolkswagenaudi

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