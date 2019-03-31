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Аваков опублікував відео аварії в Одесі: поранених гвардійців добивав перехожий

"Ми шукали його всю ніч і півдня - він ховався, але зараз ми його знайшли"
Після наїзду на трьох бійців Національної гвардії в Одесі, невідомий чоловік завдав кілька ударів руками по лежачим постраждалим.
Аваков опублікував відео аварії в Одесі: поранених гвардійців добивав перехожий Арсен Аваков. Фото: lb.ua

Відповідні фото і відео опублікував 31 березня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у Facebook.

"Після страшного удару троє гвардійців стікали кров'ю на асфальті, викликали швидку - і тут - ця мразіна в синій куртці - він підскочив до бійців і завдав кілька ударів по лежачим, поки його не відштовхнула жінка, спасибі їй", - написав Аваков.

За словами міністра, невідомий втік з місця події трагедії до того, як приїхала поліція і швидка.

"Ми шукали його всю ніч і півдня - він ховався, але зараз ми його знайшли", - повідомив міністр і додав, що затриманим виявився раніше судимий чоловік, який наразі перебуває під умовним терміном.

Затриманому інкримінують звинувачення за ст. 345 ч.2  (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

Йому загрожує покарання у вигляду позбавлення волі до 5 років.

Нагадаємо, що 30 березня в Одесі автомобіль на єврономерах збив трьох працівників Нацгвардії – один з них загинув, двоє потрапили до лікарні.

 
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31 03 2019 18:49
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