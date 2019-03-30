В Одесі водій на “євробляхах” збив трьох нацгвардійців
"Одеса. "Опель" на євробляхах декілька хвилин тому збиває трьох гвардійців, які напередодні виборів заступили на патрулювання. Один нацгвардієць загинув на місці, двоє - госпіталізовані", - написав керівник Нацполіції Сергій Князєв у Twitter.
За словами Князєва, в "Опелі" троє травмованих, водія затримано.
Близько сімнадцятої години на розі вулиці Кишинівська та проспекту Добровольського зіткнулися автомобілі "Опель Омега" та "Мерседес", повідомляє Нацполіція Одещини.
Фото:od.npu.gov.ua
"За попередньою інформацією, на місці ДТП загинув військовослужбовець, який ніс службу по охороні публічного порядку на території Суворовсього району. П’ятеро осіб, з яких двоє нацгвардійців та троє цивільних, травмовано. Усі вони госпіталізовані", - йдеться в повідомленні.
Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що у ніч на 28 березня на Бориспільському шосе біля Києва через ожеледицю зіткнулися близько 20 автомобілів.
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