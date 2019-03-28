На Бориспільському шосе в Києві через ожеледицю зіткнулися 20 автомобілів
Постраждали як легкові автомобілі, так і вантажівки. На невеликій ділянці траси машини були розкидані фактично по всій дорозі. Кілька автомобілів полетіли у відбійник, повідомляє LB.ua.
Точної кількості постраждалих в аварії машин невідомо, оскільки багато водіїв їхали своїм ходом. Однак, за словами поліції, в аваріях на цій ділянці брали участь більше двадцяти автомобілів.
Прибулі на місце події поліцейські перекрили трасу на ділянці від вулиці Бориспільської до станції метро "Бориспільська" і не пропускали машини, які їхали в бік Києва.
Це вже друга масова ДТП на Бориспільській трасі за останні дні. Вранці 26 березня там зіткнулися дев'ять автомобілів, які їхали в бік Києва.
Нагадаємо, що в Одесі в результаті ДТП на проспекті Шевченка загинули дві людини.
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