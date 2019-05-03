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Аваков про "Нацдружини": Будь-яке застосування сили на виборах жорстко припинятиметься

Право застосування силових методів в Україні завжди буде належати Національній поліції. Це постулат, який не підлягає обговоренню
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що усі спроби силового втручання у вибори представниками "Нацдружин" чи інших організацій будуть жорстко припинятися.
Аваков про "Нацдружини": Будь-яке застосування сили на виборах жорстко припинятиметься Арсен Аваков. Фото: lb.ua

Аваков заявляє, що прийнятною є тільки співпраця і апеляція до законних сил правопорядку, повідомляє "Українська правда".

"Право застосування силових методів в Україні завжди буде належати Національній поліції. Це постулат, який не підлягає обговоренню. Ні Національні дружини, ні будь-яка інша організація не може і не буде визначати ситуацію силовим методом!" - наголосив міністр.

"Будь-які спроби силового втручання у виборчий процес будуть рішуче і, при необхідності, жорстко припинятися. Прошу всіх, хто постулює свою зацікавленість в прозорості і чесності виборів, використовувати тільки законні ненасильницькі методи", - заявив Аваков.

Міністр додав, що Нацполіція має всі необхідні сили і засоби для контролю виборчого процесу.

Нагадаємо, спостерігачі від "Національних дружин" заявили, що можуть застосовувати силу на дільницях у разі фальсифікацій.

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05 03 2019 23:02
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