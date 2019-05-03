Аваков про "Нацдружини": Будь-яке застосування сили на виборах жорстко припинятиметься
Аваков заявляє, що прийнятною є тільки співпраця і апеляція до законних сил правопорядку, повідомляє "Українська правда".
"Право застосування силових методів в Україні завжди буде належати Національній поліції. Це постулат, який не підлягає обговоренню. Ні Національні дружини, ні будь-яка інша організація не може і не буде визначати ситуацію силовим методом!" - наголосив міністр.
"Будь-які спроби силового втручання у виборчий процес будуть рішуче і, при необхідності, жорстко припинятися. Прошу всіх, хто постулює свою зацікавленість в прозорості і чесності виборів, використовувати тільки законні ненасильницькі методи", - заявив Аваков.
Міністр додав, що Нацполіція має всі необхідні сили і засоби для контролю виборчого процесу.
Нагадаємо, спостерігачі від "Національних дружин" заявили, що можуть застосовувати силу на дільницях у разі фальсифікацій.
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