"Нацдружини" заявили, що можуть діяти силою на дільницях

"Якщо правоохоронці будуть закривати очі на відверті правопорушення і не захочуть їх фіксувати, то ми будемо робити те, що заявив наш командир"

Спостерігачі від "Національних дружин" можуть застосовувати силу на дільницях у разі фальсифікацій.

Про це заявив прес-секретар "Національних дружин" Ігор Вдовін, передає "Радіо Свобода".

"Якщо правоохоронці будуть закривати очі на відверті правопорушення і не захочуть їх фіксувати, то ми будемо робити те, що заявив наш командир (командир Нацдружин Ігор Михайленко раніше написав у Telegram, що "якщо за справедливість треба буде дати комусь по пиці – ми це зробимо, не зволікаючи" – ред.)", - сказав речник.

За його твердженнями, силу у "Нацдружинах" можуть застосувати не щодо членів комісій, а "випадкових людей, які можуть робити вкидання бюлетенів, підводити на виборчі дільниці агітаторів".

"Ми вирішили іти спостерігачами, тому що ми вважаємо, що це будуть одні з найбрудніших виборів", – стверджує Вдовін.

Він додав, що "Національні дружини" братимуть участь у спостереженні за виборами, "щоб сприяти незалежному волевиявленню українських громадян".

Нагадаємо, що по всій Україні інспектори ДСНС розпочали перевіряти стан приміщень та будівель, які плануються використовуватись у якості виборчих дільниць.