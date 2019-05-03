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"Нацдружини" заявили, що можуть діяти силою на дільницях

"Якщо правоохоронці будуть закривати очі на відверті правопорушення і не захочуть їх фіксувати, то ми будемо робити те, що заявив наш командир"
Спостерігачі від "Національних дружин" можуть застосовувати силу на дільницях у разі фальсифікацій.
"Нацдружини" заявили, що можуть діяти силою на дільницях Фото: Facebook Нацдружин

Про це заявив прес-секретар "Національних дружин" Ігор Вдовін, передає "Радіо Свобода".

"Якщо правоохоронці будуть закривати очі на відверті правопорушення і не захочуть їх фіксувати, то ми будемо робити те, що заявив наш командир (командир Нацдружин Ігор Михайленко раніше написав у Telegram, що "якщо за справедливість треба буде дати комусь по пиці – ми це зробимо, не зволікаючи" – ред.)", - сказав речник.

За його твердженнями, силу у "Нацдружинах" можуть застосувати не щодо членів комісій, а "випадкових людей, які можуть робити вкидання бюлетенів, підводити на виборчі дільниці агітаторів".

"Ми вирішили іти спостерігачами, тому що ми вважаємо, що це будуть одні з найбрудніших виборів", – стверджує Вдовін.

Він додав, що "Національні дружини" братимуть участь у спостереженні за виборами, "щоб сприяти незалежному волевиявленню українських громадян".

Нагадаємо, що по всій Україні інспектори ДСНС розпочали перевіряти стан приміщень та будівель, які плануються використовуватись у якості виборчих дільниць.

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05 03 2019 19:37
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