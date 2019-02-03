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ДСНС взялася перевіряти безпеку виборчих дільниць

"Перевіряється стан утримання евакуаційних виходів та шляхів, стан протипожежного водопостачання, первинні засоби пожежогасіння, наявність відповідної документації"
По всій Україні інспектори ДСНС розпочали перевіряти стан приміщень та будівель, які плануються використовуватись у якості виборчих дільниць.
ДСНС взялася перевіряти безпеку виборчих дільниць Фото: google.com

"Перевіряється стан утримання евакуаційних виходів та шляхів, стан протипожежного водопостачання, первинні засоби пожежогасіння, наявність відповідної документації (плани пожежогасіння, відомості про проведення інструктажів з особами, задіяними до виборчого процесу тощо)", - повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

За результатами перевірок керівникам об’єктів надаються рекомендації по усуненню виявлених протипожежних недоліків та визначаються контрольні терміни.

Крім того, з метою підвищення готовності підрозділів у разі виникнення надзвичайних подій та пожеж на об'єктах, які будуть задіяні під час виборів, по всій країні проводяться відповідні тактико-спеціальні навчання.

Нагадаємо, що Служба безпеки України ліквідувала кібератаку на сайт Центральної виборчої комісії.

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02 03 2019 11:59
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