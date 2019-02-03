ДСНС взялася перевіряти безпеку виборчих дільниць
"Перевіряється стан утримання евакуаційних виходів та шляхів, стан протипожежного водопостачання, первинні засоби пожежогасіння, наявність відповідної документації (плани пожежогасіння, відомості про проведення інструктажів з особами, задіяними до виборчого процесу тощо)", - повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.
За результатами перевірок керівникам об’єктів надаються рекомендації по усуненню виявлених протипожежних недоліків та визначаються контрольні терміни.
Крім того, з метою підвищення готовності підрозділів у разі виникнення надзвичайних подій та пожеж на об'єктах, які будуть задіяні під час виборів, по всій країні проводяться відповідні тактико-спеціальні навчання.
Нагадаємо, що Служба безпеки України ліквідувала кібератаку на сайт Центральної виборчої комісії.
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