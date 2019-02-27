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СБУ відбила атаку на сайт ЦВК

Метою атаки було блокування доступу користувачів
Служба безпеки України ліквідувала кібератаку на сайт Центральної виборчої комісії.
СБУ відбила атаку на сайт ЦВК Фото: EPA/UPG

За висновком експертів, кібератака була спрямована на блокування доступу користувачів до інформації про підготовку до виборів президента, повідомляє прес-служба відомства.

Фахівці спецслужби встановили, що атака була проведена за технологією "http flood" шляхом генерації постійних запитів, які ускладнювали роботу інформаційної системи і блокували можливість доступу звичайних користувачів. Для проведення кібератаки зловмисники використовували розгалужену мережу сайтів на базі неоновленої версії системи "WordPress", що дозволило хакерам без відома власників використовувати їх для генерації об'ємних запитів.

Нагадаємо, що директор Національної розвідки США Ден Коутс попередив, що Росія буде використовувати кібертехнології для втручання у вибори президента України.

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27 02 2019 17:57
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