Росія готує кібератаки для втручання в українські вибори, – розвідка США

Росія також продовжить вести інформаційну війну проти демократії і буде використовувати соціальні мережі для досягнення своїх цілей

Директор Національної розвідки США Ден Коутс попередив, що Росія буде використовувати кібертехнології для втручання у вибори президента України.

"Ми очікуємо, що Росія використовує кібертехнології, щоб вплинути на президентські вибори в Україні", - заявив 29 січня під час вступної промови на слуханнях в комітеті Сенату США у справах розвідки, повідомляє "Новое время".

За його словами, Росія також продовжить вести інформаційну війну проти демократії і буде використовувати соціальні мережі для досягнення своїх цілей.

Директор Нацрозвідки США підкреслив, що захоплення українських моряків і кораблів у Керченській протоці є прикладом готовності Кремля порушувати норми міжнародного права для залякування своїх сусідів і досягнення своїх цілей.

Раніше повідомляли, що близько п’ятдесяти осіб вже зареєструвалися для спостереження за виборами в Україні, а загальна кількість очікується на рівні 100-150 спостерігачів, серед яких як представники української діаспори, так і офіційні особи США.

Нагадаємо, що глава Служби зовнішньої розвідки Єгор Божок розповів, що російська влада додатково виділила своїм спецслужбам 350 мільйонівдоларів для реалізації підривної діяльності в Україні в 2019 році.