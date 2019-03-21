ПОЛІТИКА НОВИНИКолишньому президентові Грузії і екс-голові Одеської облдержадміністрації Михаїлу Саакашвілі заборонено в'їзд в Україну, тому його навіть не пустять у літак у разі наміру прилетіти в Україну 1 квітня, впевнений міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Аваков: Саакашвілі першого квітня навіть у літак не пустять
Голова МВС прокоментував заяви екс-президента Грузії про намір прилетіти в Україну після виборів
Арсен Аваков. Фото: lb.ua
Аваков назвав заяви Саакашвілі "піаром", інформує LB. ua.
"Піар за $300 в день 1 квітня. Він вирішив, що таким чином оплатить вам свій час на вашому каналі. Саакашвілі навіть не сяде в літак - його не пустять, бо в нього заборона на в'їзд на територію України. Судова заборона", - сказав голова МВС.
Нагадаємо, що Міхеїл Саакашвілі заявив, що найближчим часом планує повернутися в Україну.
Також, Міхеіл Саакашвілі вимагав визнати незаконним та скасувати указ президента від 26 липня 2017 року №196/2017 в частині припинення його громадянства України.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
21 03 2019 11:23 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- ВІДЕО Трамп опублікував відео виступу під пісню гурту R.E.M, Twitter видалив його після скарги
- ВІДЕО Депутат Шахов облив водою Насірова в прямому ефірі, - ВІДЕО
- Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?В Україні значна частина населення не лише не підтримує ЛГБТ-спільноту, а й відкрито зневажає її представників. Ба більше, часто політтехнологи будують чорний піар на плітках про "не таку" орієнтацію кандидата
- "Кіборг" Кирило Недря: Досягти миру можна. Інше питання – чим доведеться пожертвувати"Армія – це плоть і кров від нашого суспільства. Якщо в суспільстві не все гаразд, звідки чекати ідеальних військових?"