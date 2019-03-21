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Аваков: Саакашвілі першого квітня навіть у літак не пустять

Голова МВС прокоментував заяви екс-президента Грузії про намір прилетіти в Україну після виборів
Колишньому президентові Грузії і екс-голові Одеської облдержадміністрації Михаїлу Саакашвілі заборонено в'їзд в Україну, тому його навіть не пустять у літак у разі наміру прилетіти в Україну 1 квітня, впевнений міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
Аваков: Саакашвілі першого квітня навіть у літак не пустять Арсен Аваков. Фото: lb.ua

Аваков назвав заяви Саакашвілі "піаром", інформує LB. ua.

"Піар за $300 в день 1 квітня. Він вирішив, що таким чином оплатить вам свій час на вашому каналі. Саакашвілі навіть не сяде в літак - його не пустять, бо в нього заборона на в'їзд на територію України. Судова заборона", - сказав голова МВС.

Нагадаємо, що Міхеїл Саакашвілі заявив, що найближчим часом планує повернутися в Україну.

Також, Міхеіл Саакашвілі вимагав визнати незаконним та скасувати указ президента від 26 липня 2017 року №196/2017 в частині припинення його громадянства України.

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21 03 2019 11:23
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