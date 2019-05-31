Аваков не балотуватиметься до Ради
"Для того, щоб гарантувати рівновіддаленість та неупередженість системи МВС на парламентських виборах, я прийняв рішення не брати політичної участі у цій виборчій кампанії і не балотуватися в народні депутати України", – повідомив міністр на своїх сторінках у соцмережах
Аваков запевнив, що як міністр, "чесно виконає свої обов’язки з координації діяльності Національної поліції, Національної гвардії, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Прикордонної та Міграційної служби із забезпечення виборчого процесу на позачергових парламентських виборах".
"У нас достатньо сил, засобів та досвіду провести парламентські вибори на найвищому рівні", – наголосив міністр.
Аваков повідомив, що робоча група МВС відновила свою діяльність в тісній співпраці з партнерами: Центральною виборчою комісією та Громадянською мережею "ОПОРА".
"Закликаю усіх кандидатів вести виборчу кампанію у суворій відповідності до Закону, не застосовувати сумнівні та протизаконні схеми і співробітничати з МВС в частині забезпечення громадської безпеки", – сказав міністр.
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Нагадаємо, олігарх Ігор Коломойський назвав міністра внутрішніх справ Арсена Авакова найкращим міністром за останні п’ять років.
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