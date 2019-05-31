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Аваков не балотуватиметься до Ради

Аваков запевнив, що як міністр, "чесно виконає свої обов’язки"
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє, що не буде балотуватися на позачергових виборах до Верховної Ради 21 липня.
Аваков не балотуватиметься до Ради Арсен Аваков. Фото: lb.ua

"Для того, щоб гарантувати рівновіддаленість та неупередженість системи МВС на парламентських виборах, я прийняв рішення не брати політичної участі у цій виборчій кампанії і не балотуватися в народні депутати України", – повідомив міністр на своїх сторінках у соцмережах

Аваков запевнив, що як міністр, "чесно виконає свої обов’язки з координації діяльності Національної поліції, Національної гвардії, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Прикордонної та Міграційної служби із забезпечення виборчого процесу на позачергових парламентських виборах".

"У нас достатньо сил, засобів та досвіду провести парламентські вибори на найвищому рівні", – наголосив міністр.

Аваков повідомив, що робоча група МВС відновила свою діяльність в тісній співпраці з партнерами: Центральною виборчою комісією та Громадянською мережею "ОПОРА".

"Закликаю усіх кандидатів вести виборчу кампанію у суворій відповідності до Закону, не застосовувати сумнівні та протизаконні схеми і співробітничати з МВС в частині забезпечення громадської безпеки", – сказав міністр.

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Нагадаємо, олігарх Ігор Коломойський назвав міністра внутрішніх справ Арсена Авакова найкращим міністром за останні п’ять років.

 
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31 05 2019 11:36
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