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Аварія літака в Стамбулі: одна людина загинула, 157 постраждали

За даними консульства України у Туреччині, постраждалих серед українців немає
Влада Туреччини навела нові дані щодо постраждалих в аварії пасажирського літака авіакомпанії Pegasus у Стамбулі.
Аварія літака в Стамбулі: одна людина загинула, 157 постраждали twitter

Кількість постраждалих зросла до 157, одна людина загинула, повідомив міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа, передає телеканал NTV,зазначає "Громадське".

Міністр уточнив, що загиблий — громадянин Туреччини.

Загалом у літаку було 183 людини — 177 пасажирів, зокрема двоє немовлят, та 6 членів екіпажу.

Губернатор провінції Стамбул Алі Єрлікая розповів, що літак викотився за межі злітної смуги через погану погоду й проїхав близько 50-60 метрів, після чого впав з висоти 30-40 метрів.

Нагадаємо, що очільник міністерства закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив, що винний у катастрофі літака МАУ поблизу Тегерана станом на сьогодні перебуває у в'язниці.

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06 02 2020 11:00
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