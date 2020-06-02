CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВлада Туреччини навела нові дані щодо постраждалих в аварії пасажирського літака авіакомпанії Pegasus у Стамбулі.twitterПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Аварія літака в Стамбулі: одна людина загинула, 157 постраждали
За даними консульства України у Туреччині, постраждалих серед українців немає
Кількість постраждалих зросла до 157, одна людина загинула, повідомив міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа, передає телеканал NTV,зазначає "Громадське".
Міністр уточнив, що загиблий — громадянин Туреччини.
Загалом у літаку було 183 людини — 177 пасажирів, зокрема двоє немовлят, та 6 членів екіпажу.
Губернатор провінції Стамбул Алі Єрлікая розповів, що літак викотився за межі злітної смуги через погану погоду й проїхав близько 50-60 метрів, після чого впав з висоти 30-40 метрів.
Нагадаємо, що очільник міністерства закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив, що винний у катастрофі літака МАУ поблизу Тегерана станом на сьогодні перебуває у в'язниці.
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