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Винний у катастрофі літака МАУ перебуває у в'язниці - МЗС Ірану

"Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив у інтерв'ю, що чоловік, який 8 січня помилково збив український пасажирський літак неподалік Тегерана, нині знаходиться у в'язниці"
Очільник міністерства закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив, що винний у катастрофі літака МАУ поблизу Тегерана станом на сьогодні перебуває у в'язниці.
Винний у катастрофі літака МАУ перебуває у в Рятувальники працюють серед уламків літака МАУ, що розбився біля аеропорту Імам Хомейні в Тегерані, 8 січня 2020 року Фото: EPA-EFE / ABEDIN TAHERKENAREH

Про це повідомляє агенція MEHR,передає УКРІНФОРМ.

"Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив у інтерв'ю, що чоловік, який 8 січня помилково збив український пасажирський літак неподалік Тегерана, нині знаходиться у в'язниці", - йдеться у повідомленні.

На запитання, чому іранському уряду знадобилися три дні, щоб визнати, що літак був збитий, Заріф відповів: "Це була складна ситуація у складний час. Іншим знадобилося набагато більше часу. Майже 32 роки тому США збили іранський пасажирський літак. На сьогодні ми ще не отримали офіційного вибачення. Американський офіцер, відповідальний за його збиття, навіть отримав медаль. Тим часом іранський військовий, помилка якого призвела до катастрофи українського літака, знаходиться у в'язниці".

Нагадаємо, що Міністр доріг і міського розвитку Ірану Мохаммад Есламі прибув до Києва для принесення офіційних вибачень і переговорів.

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25 01 2020 13:00
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