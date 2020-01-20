Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Іранський міністр вже в Україні - говоритимуть про чорні скриньки

"Ми вимагаємо передати нам скриньки. Врешті-решт, вони є власністю української компанії"
"Ми бачили, що з іранської сторони одна і та сама персона то заявляла, що передають скриньки - то те, що не передають. Це створює невизначеність. Статус міністра дозволяє дати офіційну позицію", - зазначив Пристайко.
Іранський міністр вже в Україні - говоритимуть про чорні скриньки Фото: Кореспондент

Міністр доріг і міського розвитку Ірану Мохаммад Есламі прибув до Києва для принесення офіційних вибачень і переговорів.

Про це заявив голова МЗС України Вадим Пристайко у розмові з журналістами в Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Його головна мета - це принесення офіційного вибачення", - сказав міністр.

"Ми вважаємо, що скриньки ("чорні скриньки" літака. - Ред.) мають бути повернені нам, і це стане свідченням готовності Ірану до об’єктивного розслідування", - наголосив Пристайко.

За його словами, питання чорних скриньок буде обговорюватися під час візиту іранського міністра до Києва.

"Ми бачили, що з іранської сторони одна і та сама персона то заявляла, що передають скриньки - то те, що не передають. Це створює невизначеність. Статус міністра дозволяє дати офіційну позицію", - зазначив Пристайко.

"Ми вимагаємо передати нам скриньки. Врешті-решт, вони є власністю української компанії", - підкреслив міністр.

Як повідомили раніше в МЗС Ірану, іранський міністр прибув до Києва з посланням від президента країни Хасана Рухані з приводу катастрофи.

Нагадаємо, що в Ірані заперечили, що збираються передати "чорні скриньки" зі збитого Boeing Україні.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 01 2020 11:24
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.