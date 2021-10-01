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Аварія на магістральному газопроводі під Лубнами не загрожує транзиту - ОГТСУ

Небезпеки для мешканців сусідніх населених пунктів немає
Аварія на магістральному газопроводі ОГТСУ «Уренгой-Помари-Ужгород», на ділянці якого під Лубнами Полтавської області стався вибух, локалізована, транзиту газу нічого не загрожує.
Аварія на магістральному газопроводі під Лубнами не загрожує транзиту - ОГТСУ Вибух газопроводу / Фото: Оператор ГТС України

Про це повідомляє у Фейсбуці "Оператор газотранспортної системи України", що обслуговує цей газогін, передає Укрінформ.

"9 січня 2021 року о 15:50 ... відбулася розгерметизація магістрального газогону «Уренгой-Помари-Ужгород» у Полтавській області, неподалік міста Лубни. Жертв і постраждалих внаслідок аварії немає. Ремонтні бригади працюють на місці інциденту, наразі аварія локалізована", - заявили у компанії.

Там запевнили, що небезпеки для мешканців сусідніх населених пунктів та загрози для забезпечення газом немає.

"Транзиту газу також нічого не загрожує", - заявили у компанії.

Оператор ГТС України вже повідомив про інцидент Нацполіцію, ДСНС, СБУ. "Розслідування встановить ймовірні причини аварійної ситуації, включно з можливістю диверсії", - заявили у компанії.

В ОГТСУ додали, що інформація щодо інциденту наразі уточнюється й буде повідомлена пізніше.

Пресслужба Нацполіції повідомила, що правоохоронці встановлюють обставини вибуху на газопроводі у Лубенському районі.

Раніше АТ "Лубнигаз" повідомило, що на магістральному газопроводі Уренгой-Помари-Ужгород у Полтавській області стався вибух з подальшим горінням.

За даними облуправління ДСНС, на місце вибуху направлено 8 одиниць техніки та мобільну оперативну групу.

Нагадаємо, що раніше На Харківщині стався вибух на газорозподільній станції: двоє людей загинули та 9 постраждали

 

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10 01 2021 11:21
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