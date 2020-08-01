Аварія українського літака в Ірані: МАУ тимчасово скасувала усі рейси в Тегеран
«Авіакомпанія висловлює щирі співчуття сім’ям постраждалих в результаті авіакатастрофи і буде робити все можливе для надання підтримки родичам і близьким потерпілих. Відсьогодні авіакомпанія МАУ ухвалила рішення про призупинення виконання власних рейсів в Тегеран на невизначений термін», — йдеться у повідомленні, передає "Громадське".
Списки пасажирів планують оприлюднити на сайті авіакомпанії після остаточного підтвердження їхнього перебування на борту повітряного судна. Паралельно МАУ зв’язується з родичами пасажирів, надаючи посильну допомогу в ситуації, що склалася.
В авіакомпанії також повідомили, що аварії зазнав літак Boeing 737-800 з реєстраційним номером UR-PSR, який МАУ отримала у 2016 році (загальний вік авіасудна — 3,5 року, МАУ — перша і єдина його експлуатант). Останнє планове технічне обслуговування, за даними МАУ, відбувся 6 січня 2020 року.
Нагадаємо, що Літак Boeing-737 Міжнародних авіаліній України розбився після вильоту з міжнародного аеропорту Імам Хомейні, що на околицях Тегерана.
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