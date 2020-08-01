В Ірані розбився український літак зі 180 пасажирами на борту — ЗМІ

Boeing 737-800 — дуже поширена модель пасажирських літаків, що використовується для польотів короткого та середнього дальності. Тисячі літаків використовуються авіакомпаніями по всьому світу

Літак Boeing-737 Міжнародних авіаліній України розбився після вильоту з міжнародного аеропорту Імам Хомейні, що на околицях Тегерана.

Фото начебто з місця падіння літака Боїнг-737 Міжнародних авіаліній України на околицях Тегерана, Іран, 8 січня 2020 року Фото: Twitter/Товариство Червоного півмісяця Ірану

Про це повідомив Reuters із посиланням на іранське інформаційне агентство Fars. Таку ж інформацію наводить й інше інформаційне агентство Ірану Tansim, повідомляє The Guardian,передає "Громадське".

Йдеться про рейс 752 «Тегеран — Київ». На борту літака було 180 пасажирів. Можливою причиною аварії називають технічну несправність.

У соцмережах очевидці публікують відео ймовірної аварії. За їхніми словами, яскрава цятка в небі — це і є «Боїнг».

Онлайн-трекер польотів Flightradar повідомив, що перевіряє інформацію про можливе збиття рейсу. Востаннє дані про розташування літака там отримували о 2:44 — через 2 хвилини після часу злету літака.

Іранський «Червоний півмісяць» оприлюднив фото начебто з місця падіння літака біля Тегерана. На місці присутні бригади швидкої допомоги. Глава служби порятунку Товариства не впевнений, що хтось міг пережити аварію, йдеться в повідомленні.

У Посольстві України в Ірані повідомили hromadske, що перевіряють інформацію про авіакатастрофу й на місце виїхав український консул.

У компанії Boeing заявили, що їм відомо про повідомлення ЗМІ з Ірану, і зараз вони збирають більше інформації.

Нагадаємо, що у Казахстані потрапив в аварію рейс авіакомпанії Bek Ai "Алмати - Нурсултан". На борту літака Fokker 100 було 93 пасажири і 5 членів екіпажу.