В Ірані розбився український літак зі 180 пасажирами на борту — ЗМІ
Про це повідомив Reuters із посиланням на іранське інформаційне агентство Fars. Таку ж інформацію наводить й інше інформаційне агентство Ірану Tansim, повідомляє The Guardian,передає "Громадське".
Йдеться про рейс 752 «Тегеран — Київ». На борту літака було 180 пасажирів. Можливою причиною аварії називають технічну несправність.
У соцмережах очевидці публікують відео ймовірної аварії. За їхніми словами, яскрава цятка в небі — це і є «Боїнг».
Онлайн-трекер польотів Flightradar повідомив, що перевіряє інформацію про можливе збиття рейсу. Востаннє дані про розташування літака там отримували о 2:44 — через 2 хвилини після часу злету літака.
Іранський «Червоний півмісяць» оприлюднив фото начебто з місця падіння літака біля Тегерана. На місці присутні бригади швидкої допомоги. Глава служби порятунку Товариства не впевнений, що хтось міг пережити аварію, йдеться в повідомленні.
У Посольстві України в Ірані повідомили hromadske, що перевіряють інформацію про авіакатастрофу й на місце виїхав український консул.
У компанії Boeing заявили, що їм відомо про повідомлення ЗМІ з Ірану, і зараз вони збирають більше інформації.
Нагадаємо, що у Казахстані потрапив в аварію рейс авіакомпанії Bek Ai "Алмати - Нурсултан". На борту літака Fokker 100 було 93 пасажири і 5 членів екіпажу.
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