Аварія в Керченській протоці: мазут загрожує екології Чорного моря

Зоозахисники фіксують масовий викид морських мешканців на берег.

У Керченській протоці 15 грудня сталася аварія з двома російськими нафтовими танкерами "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239". Зараз мазут досягнув суходолу в російському місті Анапа. Проте частина нафтопродуктів залишилась у затонулій частині судна, поступово мазут рухається до відкритої акваторії Чорного моря.

Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Український науковий центр екології моря змоделював шлях розповсюдження нафтопродуктів у Чорному морі на 23—29 грудня 2024 року.

Дані попереднього моделювання підтвердилися — мазут досяг суходолу російського міста Анапа.

Станом на 23 грудня пляма мазуту концентрується в районі Керченської протоки. У наступні дні мазут під впливом вітру і течії почне поступово розширюватися.

Наразі мазут продовжує витікати із затонулого судна, забруднюючи Керченську протоку й узбережжя Криму. Але забруднення поступово переміщується у східному напрямку, до відкритої акваторії Чорного моря.

Прогнозують, що з 25 грудня нафтопродукти почнуть також переміщуватись у північно-західному напрямку — це може загрожувати тим, що мазут поступово досягне південного узбережжя Криму.

Надалі мазут може знову поширитися на північ від точки, де затонуло судно, у напрямку Азовського моря.

Український науковий центр екології моря каже, що основна загроза зараз — цезабруднення прибережних природоохоронних територій України, зокрема Опукського природного заповідника та ландшафтного парку "Мис Такиль" у Криму.

Станом на 23 грудня невідомо, скільки точно тонн мазуту залишається на затонулому судні та з якою швидкість він поширюється, це ускладнює прогнози. У день інциденту повідомляли, що танкер "Волгонефть-212" перевозив щонайменше чотири тонни мазуту.

російський науково-екологічний центр порятунку дельфінів "Дельфа" писав, що під час шторму 22 грудня частина мішків, куди збирають пісок із мазутом після аварії російських танкерів у Керченській протоці, віднесло назад у Чорне море.

Зоозахисники фіксують масовий викид морських мешканців на берег.