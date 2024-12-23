Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Аварія в Керченській протоці: мазут загрожує екології Чорного моря

23 грудня 2024, 21:07
Аварія в Керченській протоці: мазут загрожує екології Чорного моря
Зоозахисники фіксують масовий викид морських мешканців на берег.

У Керченській протоці 15 грудня сталася аварія з двома російськими нафтовими танкерами "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239". Зараз мазут досягнув суходолу в російському місті Анапа. Проте частина нафтопродуктів залишилась у затонулій частині судна, поступово мазут рухається до відкритої акваторії Чорного моря.

Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Український науковий центр екології моря змоделював шлях розповсюдження нафтопродуктів у Чорному морі на 23—29 грудня 2024 року.

Дані попереднього моделювання підтвердилися — мазут досяг суходолу російського міста Анапа.

Станом на 23 грудня пляма мазуту концентрується в районі Керченської протоки. У наступні дні мазут під впливом вітру і течії почне поступово розширюватися.

Наразі мазут продовжує витікати із затонулого судна, забруднюючи Керченську протоку й узбережжя Криму. Але забруднення поступово переміщується у східному напрямку, до відкритої акваторії Чорного моря.

Прогнозують, що з 25 грудня нафтопродукти почнуть також переміщуватись у північно-західному напрямку — це може загрожувати тим, що мазут поступово досягне південного узбережжя Криму.

Надалі мазут може знову поширитися на північ від точки, де затонуло судно, у напрямку Азовського моря.

Український науковий центр екології моря каже, що основна загроза зараз — цезабруднення прибережних природоохоронних територій України, зокрема Опукського природного заповідника та ландшафтного парку "Мис Такиль" у Криму.

Станом на 23 грудня невідомо, скільки точно тонн мазуту залишається на затонулому судні та з якою швидкість він поширюється, це ускладнює прогнози. У день інциденту повідомляли, що танкер "Волгонефть-212" перевозив щонайменше чотири тонни мазуту.

російський науково-екологічний центр порятунку дельфінів "Дельфа" писав, що під час шторму 22 грудня частина мішків, куди збирають пісок із мазутом після аварії російських танкерів у Керченській протоці, віднесло назад у Чорне море.

Зоозахисники фіксують масовий викид морських мешканців на берег.

Кримнафтатанкери

Останні матеріали

Що, якщо росія переможе в Україні? Ми вже бачимо тіні похмурого 2025 року – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Що, якщо росія переможе в Україні? Ми вже бачимо тіні похмурого 2025 року – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 23 грудня 2024, 15:33
Бравада путіна. Вистава
Політика
Бравада путіна. Вистава "доброго царя", який вмить вирішує усі проблеми росіян
Переклад iPress – 23 грудня 2024, 11:27
Україна знищує високопоставленого генерала у москві. Тим часом північні корейці зазнають великих втрат – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна знищує високопоставленого генерала у москві. Тим часом північні корейці зазнають великих втрат – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 23 грудня 2024, 08:17
Сирія: множинний вибір для кожного учасника. Аеропорт Алеппо вже відкритий для польотів – Том Купер
Політика
Сирія: множинний вибір для кожного учасника. Аеропорт Алеппо вже відкритий для польотів – Том Купер
Переклад iPress – 20 грудня 2024, 13:20
Політика
"Ми вас усіх переб'ємо". кремлівські пропагандони розкрили таємний план путіна маніпулювання Трампом – Джулія Девіс
Переклад iPress – 20 грудня 2024, 11:38
Нейтралітет – не вихід. Чому фінляндизація не варіант для України – Мінна Аландер
Політика
Нейтралітет – не вихід. Чому фінляндизація не варіант для України – Мінна Аландер
Переклад iPress – 20 грудня 2024, 08:55
Рентгенівський знімок
Політика
Рентгенівський знімок "мозку путіна". Алєксандр Дугін та його ідеологія хаосу – Пекка Калліоніемі
Переклад iPress – 19 грудня 2024, 15:43
Припинення вогню Трампа не протримається і години. Проте кривавий борг має бути сплачений – Ендрю Таннер
Політика
Припинення вогню Трампа не протримається і години. Проте кривавий борг має бути сплачений – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 19 грудня 2024, 12:39
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється