Аварія військового літака на Філіппінах: кількість жертв досягла 29 Всього на борту літака C-130 Військово-повітряних сил Філіппін перебувало 96 осіб

У результаті аварії військово-транспортного літака на Філіппінах щонайменше 29 людей загинули і 50 отримали поранення.

Фото: Facebook/Rotary Clubs of the Philippines

Про це повідомляє Channel News Asia з посиланням на міністерство оборони. Зазначається, що на даний момент зниклими безвісти вважаються ще 17 пасажирів. Всього на борту літака C-130 Військово-повітряних сил Філіппін перебувало 96 осіб. Як повідомлялося, військово-транспортний літак Військово-повітряних сил Філіппін розбився 4 липня під час спроби приземлитися на острові Джоло в південно-західній провінції Сулу. За даними командування, літак при посадці промахнувся мимо злітно-посадочної смуги і розбився. Читайте також: Аварія літака в Стамбулі: одна людина загинула, 157 постраждали

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