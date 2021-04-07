Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Аварія військового літака на Філіппінах: кількість жертв досягла 29

Всього на борту літака C-130 Військово-повітряних сил Філіппін перебувало 96 осіб
У результаті аварії військово-транспортного літака на Філіппінах щонайменше 29 людей загинули і 50 отримали поранення.
Аварія військового літака на Філіппінах: кількість жертв досягла 29 Фото: Facebook/Rotary Clubs of the Philippines
Про це повідомляє Channel News Asia з посиланням на міністерство оборони.
 
Зазначається, що на даний момент зниклими безвісти вважаються ще 17 пасажирів.
 
Всього на борту літака C-130 Військово-повітряних сил Філіппін перебувало 96 осіб.
 
Як повідомлялося, військово-транспортний літак Військово-повітряних сил Філіппін розбився 4 липня під час спроби приземлитися на острові Джоло в південно-західній провінції Сулу. За даними командування, літак при посадці промахнувся мимо злітно-посадочної смуги і розбився.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 07 2021 16:43
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Обираємо ліжко: 5 типів для оригінальних інтер

Обираємо ліжко: 5 типів для оригінальних інтер'єрів

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.