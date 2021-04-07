НОВИНИУ результаті аварії військово-транспортного літака на Філіппінах щонайменше 29 людей загинули і 50 отримали поранення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Аварія військового літака на Філіппінах: кількість жертв досягла 29
Всього на борту літака C-130 Військово-повітряних сил Філіппін перебувало 96 осіб
Фото: Facebook/Rotary Clubs of the Philippines
Про це повідомляє Channel News Asia з посиланням на міністерство оборони.
Зазначається, що на даний момент зниклими безвісти вважаються ще 17 пасажирів.
Всього на борту літака C-130 Військово-повітряних сил Філіппін перебувало 96 осіб.
Як повідомлялося, військово-транспортний літак Військово-повітряних сил Філіппін розбився 4 липня під час спроби приземлитися на острові Джоло в південно-західній провінції Сулу. За даними командування, літак при посадці промахнувся мимо злітно-посадочної смуги і розбився.
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04 07 2021 16:43 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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