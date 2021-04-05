CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКількість загиблих у результаті падіння естакади метро у мексиканській столиці Мехіко зросла до щонайменше 23 людей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Аварія з метро у Мехіко: кількість загиблих зросла до 23
На жаль, 23 людини вже загинули
Фото: Twitter/Milenio
"На жаль, 23 людини вже загинули", - заявила мер міста Клаудіа Шайнбаум. За її словами, серед загиблих є також діти, проте не уточнила скільки саме, повідомляє Nahanet, передає Укрінформ.
Телеканал Sky News додає, що 49 осіб були госпіталізовані. Нині на місці інциденту працюють десятки рятувальників.
Зазначається, що трагедія стала однією з найсмертельніших в метро у Мехіко з 1969 року. У 1975 році в результаті зіткнення двох потягів метро загинули 23 людини та 55 отримали поранення.
Як повідомляв Укрінформ, у результаті падіння естакади метро у мексиканській столиці Мехіко загинули щонайменше 15 людей, ще 70 отримали травми.
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04 05 2021 13:21 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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