Правозахисники повідомляють про 459 загиблих на протестах у М'янмі
Як передає Укрінформ, про це у Твіттері повідомляє Асоціація допомоги політичним в'язням (AAPP).
За даними організації, з моменту початку військового перевороту затримані 2559 осіб, а 119 жителів М'янми заарештовані.
Як повідомлялося, 1 лютого військові в М'янмі оголосили надзвичайний стан. Вони обґрунтували свої дії тим, що парламентські вибори, які пройшли в листопаді, нібито супроводжувалися маніпуляціями.
Керівник правлячої партії М'янми "Національна ліга за демократію", глава МЗС і фактичний лідер країни Аун Сан Су Чжи і президент Він М'їн були заарештовані.
Багато країн засудили цей переворот. У самій М'янмі відтоді не вщухають протести. Силовики жорстко придушують акції, застосовуючи і вогнепальну зброю.
Читайте також:В Афганістані бойовики збили військовий вертоліт, загинули 9 осіб, – ЗМІ
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Садовий заявив, що в снігопаді у Львові винен він, і вийшов із лопатою його прибирати
- ФОТО Інавгурація Байдена: у США готуються до збройних протестів, центр Вашингтона закритий
- ВІДЕО У небі над російською Камчаткою вибухнув метеорит