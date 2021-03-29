Правозахисники повідомляють про 459 загиблих на протестах у М'янмі

Під час протестів проти військового перевороту в М'янмі з 1 лютого загинули 459 осіб.

Як передає Укрінформ, про це у Твіттері повідомляє Асоціація допомоги політичним в'язням (AAPP).

За даними організації, з моменту початку військового перевороту затримані 2559 осіб, а 119 жителів М'янми заарештовані.

Як повідомлялося, 1 лютого військові в М'янмі оголосили надзвичайний стан. Вони обґрунтували свої дії тим, що парламентські вибори, які пройшли в листопаді, нібито супроводжувалися маніпуляціями.

Керівник правлячої партії М'янми "Національна ліга за демократію", глава МЗС і фактичний лідер країни Аун Сан Су Чжи і президент Він М'їн були заарештовані.

Багато країн засудили цей переворот. У самій М'янмі відтоді не вщухають протести. Силовики жорстко придушують акції, застосовуючи і вогнепальну зброю.

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