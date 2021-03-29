Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Правозахисники повідомляють про 459 загиблих на протестах у М'янмі

Під час протестів проти військового перевороту в М'янмі з 1 лютого загинули 459 осіб.
Правозахисники повідомляють про 459 загиблих на протестах у М Фото: pulitzercenter.org

Як передає Укрінформ, про це у Твіттері повідомляє Асоціація допомоги політичним в'язням (AAPP).

За даними організації, з моменту початку військового перевороту затримані 2559 осіб, а 119 жителів М'янми заарештовані.

Як повідомлялося, 1 лютого військові в М'янмі оголосили надзвичайний стан. Вони обґрунтували свої дії тим, що парламентські вибори, які пройшли в листопаді, нібито супроводжувалися маніпуляціями.

Керівник правлячої партії М'янми "Національна ліга за демократію", глава МЗС і фактичний лідер країни Аун Сан Су Чжи і президент Він М'їн були заарештовані.

Багато країн засудили цей переворот. У самій М'янмі відтоді не вщухають протести. Силовики жорстко придушують акції, застосовуючи і вогнепальну зброю.

Читайте також:В Афганістані бойовики збили військовий вертоліт, загинули 9 осіб, – ЗМІ

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 03 2021 13:07
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Серґей Кіслов - у світі спостерігається зростання попиту на соняшникову олію

Серґей Кіслов - у світі спостерігається зростання попиту на соняшникову олію

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.