Авіакатастрофа Іл-76: ДНК підтвердила збіг більше 50 тіл полонених

В кінці року росія повернула останки 62 військових.

Експертиза підтвердила збіг із ДНК родичів більшості переданих росією останків тіл українських полонених, які начебто загинули через катастрофу Іл-76 у Бєлгородській області минулого року.

Про це повідомив керівник Секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко для Укрінформу.

"Дійсно, у грудні нам повернули 62 тіла. У цій справі СБУ проводить розслідування. Від родин, які звертаються до Коордштабу, знаємо про майже 50 попередніх збігів останків, що передали росіяни, із ДНК родичів.

Ми отримали від російської сторони, за їхньою легендою, останки тіл, які начебто перебували в літаку, але доказів того, що вони перебували саме там, у Координаційного штабу на сьогодні немає", - заявив Охріменко.

В січні минулого року у Бєлгородській області впав російський військовий літак Іл-76.

Тоді росЗМІ повідомляють про 63 загиблих.