Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Авіакатастрофа Іл-76: ДНК підтвердила збіг більше 50 тіл полонених

22 лютого 2025, 19:46
Авіакатастрофа Іл-76: ДНК підтвердила збіг більше 50 тіл полонених
Укрінформ
В кінці року росія повернула останки 62 військових.

Експертиза підтвердила збіг із ДНК родичів більшості переданих росією останків тіл українських полонених, які начебто загинули через катастрофу Іл-76 у Бєлгородській області минулого року.

Про це повідомив керівник Секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко для Укрінформу

"Дійсно, у грудні нам повернули 62 тіла. У цій справі СБУ проводить розслідування. Від родин, які звертаються до Коордштабу, знаємо про майже 50 попередніх збігів останків, що передали росіяни, із ДНК родичів.

Ми отримали від російської сторони, за їхньою легендою, останки тіл, які начебто перебували в літаку, але доказів того, що вони перебували саме там, у Координаційного штабу на сьогодні немає", - заявив Охріменко. 

В січні минулого року у Бєлгородській області впав російський військовий літак Іл-76.

Тоді росЗМІ повідомляють про 63 загиблих.

 

війна в УкраїніІл-76

Останні матеріали

Трамп схиляється до продажу України. Звісно, це не шлях до тривалого і справедливого миру – Wall Street Journal та Washington Post
Політика
Трамп схиляється до продажу України. Звісно, це не шлях до тривалого і справедливого миру – Wall Street Journal та Washington Post
Переклад iPress – 21 лютого 2025, 15:22
Геополітичний огляд. Трамп розбурхав усіх драконів – Ендрю Таннер
Політика
Геополітичний огляд. Трамп розбурхав усіх драконів – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 21 лютого 2025, 12:31
Рівень бронезахисту визначає власник
Технології
Рівень бронезахисту визначає власник
21 лютого 2025, 11:36
Професійна військова некомпетентність. Частина 1: Передмова – Том Купер
Політика
Професійна військова некомпетентність. Частина 1: Передмова – Том Купер
Переклад iPress – 20 лютого 2025, 20:35
Чого насправді хоче путін? Визнання Вашингтону – Politico
Політика
Чого насправді хоче путін? Визнання Вашингтону – Politico
Переклад iPress – 20 лютого 2025, 16:46
Швидка реабілітація путіна. Трамп вимагає надто багато – Wall Street Journal та New York Post
Політика
Швидка реабілітація путіна. Трамп вимагає надто багато – Wall Street Journal та New York Post
Переклад iPress – 20 лютого 2025, 12:04
Майстер-клас президента Трампа. Як наробити помилок щодо мирної угоди з Україною – Стівен Пайфер
Політика
Майстер-клас президента Трампа. Як наробити помилок щодо мирної угоди з Україною – Стівен Пайфер
Переклад iPress – 20 лютого 2025, 08:05
Прихована історія першої поїздки Трампа до москви у 1987 році. Як КДБ вербувало Трампа – Люк Гардінг
Політика
Прихована історія першої поїздки Трампа до москви у 1987 році. Як КДБ вербувало Трампа – Люк Гардінг
Переклад iPress – 19 лютого 2025, 15:33
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється