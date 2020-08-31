Авіакатастрофа МАУ: Іран запропонував Україні можливі дати другого туру перемовин
Про це повідомив посол Ірану в Україні Манучехр Мораді в інтерв'ю "Укрінформу", зазначає "Громадське".
"Іранська сторона кілька днів тому (інтерв'ю записувалося 20 серпня - ред.) вручила ноту посольству України в Тегерані й запропонувала період з 18 до 21 жовтня для другого туру перемовин", - розповів він.
За словами посла, зараз Іран очікує відповіді української сторони щодо пропонованого періоду.
Він уточнив, що у перші два дні відбудуться експертні засідання комітетів, а потім заступники міністрів закордонних справ двох країн обговорять результати експертних засідань.
До слова, Мораді позитивно оцінив перший тур перемовин. Каже, що їхні результати навіть перевищили очікування іранської влади. Щодо другого туру переговорів він "також є оптимістом".
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