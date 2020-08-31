Авіакатастрофа МАУ: Іран запропонував Україні можливі дати другого туру перемовин

За словами посла, зараз Іран очікує відповіді української сторони щодо пропонованого періоду

Іран запропонував Україні у період з 18 до 21 жовтня провести у Тегерані другий тур перемовин щодо компенсацій за збиття літака Міжнародних авіаліній України.

Рятувальники працюють серед уламків літака МАУ, що розбився біля аеропорту Імам Хомейні в Тегерані, 8 січня 2020 року Фото: EPA-EFE / ABEDIN TAHERKENAREH

Про це повідомив посол Ірану в Україні Манучехр Мораді в інтерв'ю "Укрінформу", зазначає "Громадське".

"Іранська сторона кілька днів тому (інтерв'ю записувалося 20 серпня - ред.) вручила ноту посольству України в Тегерані й запропонувала період з 18 до 21 жовтня для другого туру перемовин", - розповів він.

За словами посла, зараз Іран очікує відповіді української сторони щодо пропонованого періоду.

Він уточнив, що у перші два дні відбудуться експертні засідання комітетів, а потім заступники міністрів закордонних справ двох країн обговорять результати експертних засідань.

До слова, Мораді позитивно оцінив перший тур перемовин. Каже, що їхні результати навіть перевищили очікування іранської влади. Щодо другого туру переговорів він "також є оптимістом".

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