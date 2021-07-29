Авіакатастрофа на Прикарпатті: загиблим туристам-іноземцям було по 20 років

Попередньо встановлено, що іноземці у приватного підприємця, який має ліцензію на проведення польотів та право керування літаком, замовили екскурсійний політ у складі групи з трьох осіб

У авіакатастрофі біля Коломиї разом з 60-річним пілотом загинули двоє громадян США та один – Великої Британії. Іноземці, яким було по 20 років, замовили екскурсійний політ.

Про це повідомляє Поліція Івано-Франківської області у Фейсбуці.

"Поліція продовжує встановлювати всі обставини аварії, у якій загинули четверо осіб. У ході проведення слідчих дій правоохоронці встановили осіб загиблих: 60-річний пілот, мешканець Коломийського району, і троє 20-річних пасажирів-іноземців (двоє - громадяни США, ще один - Великої Британії). Попередньо встановлено, що іноземці у приватного підприємця, який має ліцензію на проведення польотів та право керування літаком, замовили екскурсійний політ у складі групи з трьох осіб", - зазначили в поліції.

За їхньою інформацією, тіла загиблих направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Окрім того, призначено ряд експертиз для встановлення технічного стану повітряного судна, перевірки якості палива, яким заправлявся літак.

На місці події працюють спеціалісти Національного бюро з цивільної авіації для проведення додаткового огляду. Слідчі здійснюють досудове розслідування, у рамках розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 281 (Порушення правил повітряних польотів) Кримінального кодексу України.

Посольство США висловило співчуття родинам загиблих під час катастрофи легкомоторного літака поблизу села Шепарівці Коломийського району Івано-Франківській області.

"Посольство США висловлює глибокі співчуття рідним та близьким тих, хто загинув вчора внаслідок авіакатастрофи в с. Шепарівці", - йдеться у повідомленні.

У посольстві підкреслили, що надають всю необхідну допомогу сім'ям американців, які втратили життя в результаті цієї авіакатастрофи