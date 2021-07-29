CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ авіакатастрофі біля Коломиї разом з 60-річним пілотом загинули двоє громадян США та один – Великої Британії. Іноземці, яким було по 20 років, замовили екскурсійний політ.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Авіакатастрофа на Прикарпатті: загиблим туристам-іноземцям було по 20 років
Попередньо встановлено, що іноземці у приватного підприємця, який має ліцензію на проведення польотів та право керування літаком, замовили екскурсійний політ у складі групи з трьох осіб
Фото: ДСНС
Про це повідомляє Поліція Івано-Франківської області у Фейсбуці.
"Поліція продовжує встановлювати всі обставини аварії, у якій загинули четверо осіб. У ході проведення слідчих дій правоохоронці встановили осіб загиблих: 60-річний пілот, мешканець Коломийського району, і троє 20-річних пасажирів-іноземців (двоє - громадяни США, ще один - Великої Британії). Попередньо встановлено, що іноземці у приватного підприємця, який має ліцензію на проведення польотів та право керування літаком, замовили екскурсійний політ у складі групи з трьох осіб", - зазначили в поліції.
За їхньою інформацією, тіла загиблих направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.
Окрім того, призначено ряд експертиз для встановлення технічного стану повітряного судна, перевірки якості палива, яким заправлявся літак.
На місці події працюють спеціалісти Національного бюро з цивільної авіації для проведення додаткового огляду. Слідчі здійснюють досудове розслідування, у рамках розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 281 (Порушення правил повітряних польотів) Кримінального кодексу України.
Посольство США висловило співчуття родинам загиблих під час катастрофи легкомоторного літака поблизу села Шепарівці Коломийського району Івано-Франківській області.
"Посольство США висловлює глибокі співчуття рідним та близьким тих, хто загинув вчора внаслідок авіакатастрофи в с. Шепарівці", - йдеться у повідомленні.
У посольстві підкреслили, що надають всю необхідну допомогу сім'ям американців, які втратили життя в результаті цієї авіакатастрофи
Як повідомляло агентство, 28 липня близько 13:40 поблизу с. Шепарівці Коломийського району сталося падіння легкомоторного спортивного літака WT-10 Advantic на приватний житловий будинок з подальшим горінням. Загинули 4 особи, що перебували у літаку. Серед них - професійний льотчик та інструктор Ігор Табанюк, який проживав у Коломиї.
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29 07 2021 15:47 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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