НОВИНИВ селі Шепарівці (Івано-Франківська область) легкомоторний літак впав на будинок. В результаті загинули чотири людини.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Івано-Франківській області легкомоторний літак впав на будинок, загинули чотири людини
Рятувальники повідомили про падіння легкомоторного спортивного літака на приватний житловий будинок з подальшим горінням
Фото: ДСНС
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.
Це сталось сьогодні близько 13:40. Рятувальники повідомили про падіння легкомоторного спортивного літака на приватний житловий будинок з подальшим горінням.
Внаслідок події 4 особи загинуло. О 13:58 пожежу локалізовано. До гасіння залучено 10 осіб та 3 од. техніки ДСНС.
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