В Івано-Франківській області легкомоторний літак впав на будинок, загинули чотири людини Рятувальники повідомили про падіння легкомоторного спортивного літака на приватний житловий будинок з подальшим горінням

В селі Шепарівці (Івано-Франківська область) легкомоторний літак впав на будинок. В результаті загинули чотири людини.

Фото: ДСНС

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС. Це сталось сьогодні близько 13:40. Рятувальники повідомили про падіння легкомоторного спортивного літака на приватний житловий будинок з подальшим горінням. Внаслідок події 4 особи загинуло. О 13:58 пожежу локалізовано. До гасіння залучено 10 осіб та 3 од. техніки ДСНС. Читайте також: Військовий гелікоптер впав на Львівщині

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