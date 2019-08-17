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Військовий гелікоптер впав на Львівщині

Унаслідок падіння гвинтокрил ушкоджений, вибуху не відбулося
На території військової частини А2595 у Бродах (Львівська обл.) впав військовий гелікоптер, жертв чи постраждалих унаслідок надзвичайної події немає.
Військовий гелікоптер впав на Львівщині Фото:ДБР

За даними ДБР, двоє членів екіпажу, що перебували на борту, ушкоджень не зазнали, їх життю та здоров’ю нічого не загрожує, інформує УП.

Унаслідок падіння гвинтокрил ушкоджений, вибуху не відбулося.

"Під час планового польоту гелікоптер Мі-2 після успішного зльоту піднявся на висоту близько 4-5 метрів, після чого впав на бік. Слідчі теруправління ДБР спільно з групою прокурорів військової прокуратури Тернопільського гарнізону проводять першочергові слідчі дії на місці події, причини аварії з’ясовуються" ,  - зазначає ДБР.

За фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 416 КК (порушення правил польотів або підготовки до них, а також порушення правил експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу або інші тяжкі наслідки).

У разі доведення вини військовослужбовцям загрожує позбавлення волі терміном від 5 до 15 років. 

Нагадаємо, що поблизу села Яблучне Великописарівського району Сумської області під час проведення робіт з обприскування полів впав вертоліт МІ-2.

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