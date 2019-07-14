CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПоблизу села Яблучне Великописарівського району Сумської області під час проведення робіт з обприскування полів впав вертоліт МІ-2.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Сумській області впав вертоліт, пілот загинув
Причини падіння вертольоту з’ясовують, від ДСНС залучили 9 рятувальників та техніку
Фото: dsns.gov.ua
Аварія сталася близько 15 години, 14 липня. Причини падіння вертольоту з’ясовують, від ДСНС залучили 9 рятувальників та техніку, повідомили у Державній службі із надзвичайних ситуацій.
Пілот загинув.
Нагадаємо, 29 травня на Рівненщині під час навчально-тренувального польоту впав військовий гелікоптер Мі-8.
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