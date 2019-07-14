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У Сумській області впав вертоліт, пілот загинув

Причини падіння вертольоту з’ясовують, від ДСНС залучили 9 рятувальників та техніку
Поблизу села Яблучне Великописарівського району Сумської області під час проведення робіт з обприскування полів впав вертоліт МІ-2.
У Сумській області впав вертоліт, пілот загинув Фото: dsns.gov.ua

Аварія сталася близько 15 години, 14 липня. Причини падіння вертольоту з’ясовують, від ДСНС залучили 9 рятувальників та техніку, повідомили у Державній службі із надзвичайних ситуацій.

Пілот загинув.

Нагадаємо, 29 травня на Рівненщині під час навчально-тренувального польоту впав військовий гелікоптер Мі-8.

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14 07 2019 18:52
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