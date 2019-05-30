Падіння військового гелікоптера на Рівненщині: Весь екіпаж був досвідчений, - ЗСУ

Увесь екіпаж гелікоптера, який зазнав авіакатастрофи на Рівненщині, був досвідчений.

"Зараз польоти призупинили", - заявив Михайло Шур - заступник командира 16-ї бригади авіації сухопутних військ Збройних сил під час брифінгу, інформує Hromadske.

На запитання, чому на борту перебували четверо людей, а не троє, Шур відповів: "Молодий борттехнік, як кажуть в авіації, отримував путівку в життя - отримував допуски, щоб самостійно літати. За бортовими техніками, як і за льотчиками, закріплюють інструкторів. Тому й було четверо - був просто бортовий технік (лейтенант Павло Дацюк) і технік-інстуктор (капітан Василь Романюк. Це був не перший політ, але є порядок допусків. Не можна за один день полетіти самостійно".

Він додав, що командир Романюк був досвідченим льотчиком, а безпосередньо за штурвалом був командир Ігор Мазепа. Політ виконували на значній висоті без окулярів та пристроїв нічного бачення.

Увечері 29 травня на Рівненщині під час навчально-тренувального польоту впав гелікоптер Мі-8.

Зазначається, що загинули усі члени екіпажу:

командир екіпажу – командир 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України (м. Броди Львівської області) полковник Мазепа Ігор Ярославович;

льотчик-штурман старший лейтенант Попенко Владислав Валерійович;

бортовий авіаційний технік-інструктор капітан Романюк Василь Миронович;

бортовий авіаційний технік старший лейтенант Дацюк Павло Юрійович.

Президент Володимир Зеленський доручив начальнику Генерального штабу Руслану Хомчаку взяти розслідування падіння гелікоптера на Рівненщині під особистий контроль.