Вертоліт ЗСУ розбився на Рівненщині, загинуло четверо людей, - ОНОВЛЕНО

На місці події працювала мобільно-оперативна група ГУ ДСНС у Рівненській області.

"29 травня о 23 год. 50 хв. поблизу с. Сестрятин Радивилівського району сталося падіння вертольоту Мі-8 Збройних Сил України з послідуючим горінням, внаслідок чого загинули четверо члени екіпажу. О 1 год. 02 хв. 30 травня підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано", - інформує "Укрінформ" з посиланням на прес-службу ДСНС.

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Президент Володимир Зеленський доручив начальнику Генштабу ЗСУ Руслану Хомчаку взяти під особистий контроль розслідування обставин катастрофи військового вертольота, йдеться в "Укрінформ".

"Не добрий ранок. Катастрофа військового гелікоптера на Рівненщині. Чотири загиблих воїни. Доручив Головнокомандувачу ЗСУ генералу Хомчаку взяти розслідування обставин трагедії під особистий контроль. Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблих", - написав Зеленський у Twitter.

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