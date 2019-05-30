Вертоліт ЗСУ розбився на Рівненщині, загинуло четверо людей, - ОНОВЛЕНО
"29 травня о 23 год. 50 хв. поблизу с. Сестрятин Радивилівського району сталося падіння вертольоту Мі-8 Збройних Сил України з послідуючим горінням, внаслідок чого загинули четверо члени екіпажу. О 1 год. 02 хв. 30 травня підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано", - інформує "Укрінформ" з посиланням на прес-службу ДСНС.
Оновлення
Президент Володимир Зеленський доручив начальнику Генштабу ЗСУ Руслану Хомчаку взяти під особистий контроль розслідування обставин катастрофи військового вертольота, йдеться в "Укрінформ".
"Не добрий ранок. Катастрофа військового гелікоптера на Рівненщині. Чотири загиблих воїни. Доручив Головнокомандувачу ЗСУ генералу Хомчаку взяти розслідування обставин трагедії під особистий контроль. Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблих", - написав Зеленський у Twitter.
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