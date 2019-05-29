Зеленському доповіли про обставини полону восьми бійців 53-й ОМБр

Президент Володимир Зеленський 29 травня заслухав інформацію про обставини, за яких минулого тижня восьмеро військовослужбовців мотопіхотного батальйону 53-ї ОМБР потрапили в полон.

Службове розслідування не встановило факту державної зради з боку військових, а командуванню батальйону і 53-ї ОМБР загрожують санкції в зв'язку з прорахунками в організації бойової підготовки і внутрішньої служби, повідомляє прес-служба голови держави.

Крім цього, встановлено порушення особовим складом прикордонного наряду на КПВВ "Новотроїцьке", КП "Березове-1" і "Березове-2" порядку контролю за переміщенням через лінію дотику.

Зеленський сказав, що має намір зробити все можливе для повернення полонених бійців. "Ми будемо діяти максимально швидко й ефективно для звільнення наших хлопців", - заявив він.

Нагадаємо, що восьмеро українських військових потрапили в полон до підконтрольних Росії бойовиків біля Новотроїцького.