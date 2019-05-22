CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВосьмеро українських військових потрапили в полон до підконтрольних Росії бойовиків біля Новотроїцького.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Восьмеро військових потрапили в полон біля Новотроїцького
Вантажівка ЗСУ випадково заїхала на окуповану територію
Фото: unian.ua
"Сьогодні вранці вісім військовослужбовців Збройних сил України зі складу Об'єднаних сил, рухаючись вантажним автомобілем у районі населеного пункту Новотроїцьке, помилково відхилилися від визначеного маршруту та потрапили на тимчасово окуповану територію, де їх затримали бойовики збройних формувань Російської Федерації", - повідомляє прес-служба ООС у Facebook.
Командування об'єднаних сил намагається встановити місце перебування військових.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження.
Нагадаємо, що минулої доби бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню, троє українських військових отримали поранення.
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22 05 2019 11:11 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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