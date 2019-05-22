Восьмеро військових потрапили в полон біля Новотроїцького

Восьмеро українських військових потрапили в полон до підконтрольних Росії бойовиків біля Новотроїцького.

"Сьогодні вранці вісім військовослужбовців Збройних сил України зі складу Об'єднаних сил, рухаючись вантажним автомобілем у районі населеного пункту Новотроїцьке, помилково відхилилися від визначеного маршруту та потрапили на тимчасово окуповану територію, де їх затримали бойовики збройних формувань Російської Федерації", - повідомляє прес-служба ООС у Facebook.

Командування об'єднаних сил намагається встановити місце перебування військових.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження.

Нагадаємо, що минулої доби бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню, троє українських військових отримали поранення.