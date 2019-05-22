ООС: Бойовики били з гранатометів і кулеметів, троє поранених
"Ворог обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї", - підкреслили у штабі ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 4 рази обстріляли позиції ОС: поблизу села Водяне - з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Двічі в районі населеного пункту Павлопіль - з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; біля села Гнутове - з великокаліберних кулеметів.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти здійснили обстріл українських позицій поблизу населеного пункту Шуми з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та снайперської зброї.
Від початку поточної доби обстрілів з боку бойовиків не зафіксовано.
Нагадаємо, що у неділю від початку доби бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню, втрат серед українських військових немає.
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