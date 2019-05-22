Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

ООС: Бойовики били з гранатометів і кулеметів, троє поранених

"Ворог обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї"
Минулої доби бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню, троє українських військових отримали поранення.
ООС: Бойовики били з гранатометів і кулеметів, троє поранених Фото: espreso.tv

"Ворог обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї", - підкреслили у штабі ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 4 рази обстріляли позиції ОС: поблизу села Водяне - з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Двічі в районі населеного пункту Павлопіль - з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; біля села Гнутове - з великокаліберних кулеметів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти здійснили обстріл українських позицій поблизу населеного пункту Шуми з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та снайперської зброї.

Від початку поточної доби обстрілів з боку бойовиків не зафіксовано.

Нагадаємо, що у неділю від початку доби бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню, втрат серед українських військових немає.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 05 2019 08:21
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текст

Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текст

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.