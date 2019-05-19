ООС: бойовики стріляли з мінометів і гранатометів, без втрат Зазначається, що на ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються

У неділю від початку доби бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню, втрат серед українських військових немає.

Фото: mil.gov.ua

"Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з мінометів калібру 82 мм, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів", - повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил. В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил: з озброєння бойових машин піхоти, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – поблизу населеного пункту Новгородське; з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – біля села Водяне. В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил два рази: з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів – поблизу населеного пункту Золоте-4; з великокаліберних кулеметів – біля населеного пункту Новогригорівка. Зазначається, що на ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються. Нагадаємо, що бойовики "ЛНР" обстріляли житловий район Золотого.

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