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ООС: бойовики стріляли з мінометів і гранатометів, без втрат

Зазначається, що на ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються
У неділю від початку доби бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню, втрат серед українських військових немає.
ООС: бойовики стріляли з мінометів і гранатометів, без втрат Фото: mil.gov.ua

"Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з мінометів калібру 82 мм, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів", - повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил: з озброєння бойових машин піхоти, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – поблизу населеного пункту Новгородське; з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – біля села Водяне.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил два рази: з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів – поблизу населеного пункту Золоте-4; з великокаліберних кулеметів – біля населеного пункту Новогригорівка.

Зазначається, що на ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, що бойовики "ЛНР" обстріляли житловий район Золотого.

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19 05 2019 19:56
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