Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Бойовики "ЛНР" обстріляли житловий район Золотого

Мешканці будинку, куди прилетів снаряд, у момент удару були у дворі і не постраждали
Бойовики "ЛНР" сьогодні вранці, 17 травня, обстріляли населений пункт Золоте в Попаснянському районі, снаряд влучив у житловий будинок.
Бойовики "ЛНР" обстріляли житловий район Золотого Фото:Нацполіція

За словами голови Національної поліції України Сергія Князєва, цей обстріл став ще одним "нагадуванням для тих, хто думає, що війна закінчилася і терористи не стріляють по домівках наших людей". Про це повідомляє LB.ua  з посиланням на прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

"О 07:30 прилетів реактивний снаряд у житловий будинок у місті Золоте Попаснянського району Луганської області. Родині, яка живе в цьому будинку, дивом пощастило: в момент обстрілу подружжя було на подвір'ї. У цьому місті зараз проживає близько 10 тисяч осіб, у яких так починається ранок. Поліцейські на місці", - повідомив Князєв.

На місці події працюють співробітники слідчо-оперативної групи Головного управління та Попаснянського відділення поліції разом з вибухотехніками. Правоохоронці документують факт обстрілу і встановлюють, з якого виду озброєння було здійснено обстріл.

Нагадаємо, що у зоні бойових дій на Донбасі з початку доби зафіксовано 6 обстрілів, в результаті ворожого вогню загинув український військовий, ще один наш захисник отримав поранення.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 05 2019 14:38
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ua.gifts. Майстерня подарунків від ветерана АТО

Ua.gifts. Майстерня подарунків від ветерана АТО

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.