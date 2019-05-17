Бойовики "ЛНР" обстріляли житловий район Золотого
За словами голови Національної поліції України Сергія Князєва, цей обстріл став ще одним "нагадуванням для тих, хто думає, що війна закінчилася і терористи не стріляють по домівках наших людей". Про це повідомляє LB.ua з посиланням на прес-служба Міністерства внутрішніх справ.
"О 07:30 прилетів реактивний снаряд у житловий будинок у місті Золоте Попаснянського району Луганської області. Родині, яка живе в цьому будинку, дивом пощастило: в момент обстрілу подружжя було на подвір'ї. У цьому місті зараз проживає близько 10 тисяч осіб, у яких так починається ранок. Поліцейські на місці", - повідомив Князєв.
На місці події працюють співробітники слідчо-оперативної групи Головного управління та Попаснянського відділення поліції разом з вибухотехніками. Правоохоронці документують факт обстрілу і встановлюють, з якого виду озброєння було здійснено обстріл.
Нагадаємо, що у зоні бойових дій на Донбасі з початку доби зафіксовано 6 обстрілів, в результаті ворожого вогню загинув український військовий, ще один наш захисник отримав поранення.
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