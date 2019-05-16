На Донбасі загинув український військовий Ще один військовослужбовець отримав поранення

У зоні бойових дій на Донбасі з початку доби зафіксовано 6 обстрілів, в результаті ворожого вогню загинув український військовий, ще один наш захисник отримав поранення.

Фото: ООС

Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з мінометів калібрів 120 і 82 мм, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Обстріли зафіксовані в районі населених пунктів Водяне, Новотроїцьке, Кам'янка, Богданівка, Павлопіль і Новозванівка. Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються. Нагадаємо, що бойовики на Донбасі в односторонньому порядку скасували режим припинення вогню.

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