CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ зоні бойових дій на Донбасі з початку доби зафіксовано 6 обстрілів, в результаті ворожого вогню загинув український військовий, ще один наш захисник отримав поранення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Донбасі загинув український військовий
Ще один військовослужбовець отримав поранення
Фото: ООС
Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з мінометів калібрів 120 і 82 мм, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Обстріли зафіксовані в районі населених пунктів Водяне, Новотроїцьке, Кам'янка, Богданівка, Павлопіль і Новозванівка. Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.
На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.
Нагадаємо, що бойовики на Донбасі в односторонньому порядку скасували режим припинення вогню.
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16 05 2019 18:45 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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