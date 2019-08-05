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Бойовики на Донбасі скасували перемир'я, – прес-центр ООС

"Через байдужість окупантів до потреб мирних жителів Донбасу призупинено відновлення житлових масивів у населених пунктах Мар’їнка та Красногорівка"
Бойовики на Донбасі в односторонньому порядку скасували режим припинення вогню.
Бойовики на Донбасі скасували перемир Фото: mil.gov.ua

"За повідомленням української сторони СЦКК, о 10.00 08.05.2019 від команди СММ ОБСЄ отримано повідомлення про припинення в односторонньому порядку російськими бойовиками на Сході України режиму припинення вогню у вздовж усієї лінії зіткнення", - сказано у повідомленні на офіційній сторінці Операції об’єднаних сил у Facebook.

У прес-центрі заявили, що було припинено роботи по відновленню будівель, які були пошкоджені в наслідок обстрілів.

"Через байдужість окупантів до потреб мирних жителів Донбасу призупинено відновлення житлових масивів у населених пунктах Мар’їнка та Красногорівка", - повідомили в прес-центрі ООС.

Нагадаємо, що 6 травня бойовики на Донбасі 12 разів порушили режим припинення вогню, є поранений.

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08 05 2019 13:57
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