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Бойовики на Донбасі 12 разів порушили режим припинення вогню, є поранений

Ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї
6 травня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню, з них тричі – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 120 мм мінометів.
Бойовики на Донбасі 12 разів порушили режим припинення вогню, є поранений Фото: ООС

Збройні формування Російської Федерації продовжують обстріли мирних населених пунктів, що ставить під загрозу життя та здоров'я цивільного населення. Зокрема, у понеділок ворог двічі з 120 мм мінометів обстріляв село Троїцьке Попаснянського району. Жертв серед мирного населення вдалось уникнути, повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил.

Минулої доби у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник дев'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил: чотири рази з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів – у районі селища міського типу Талаківка; з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Павлопіль; двічі з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля села Лебединське; двічі з великокаліберних кулеметів - поблизу населених пунктів Мар'їнка та Гранітне.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні тричі: двічі зі 120 мм мінометів та озброєння бойових машин піхоти – поблизу села Новозванівка; зі 120 мм мінометів – біля населеного пункту Троїцьке.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки Об'єднаних сил, 6 травня п'ятьох окупантів було вбито.

Від початку поточної доби ворог чотири рази обстріляв позиції Об'єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід": двічі зі 120 мм гранатометів – поблизу міста Авдіївка; з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля населеного пункту Гнутове; зі стрілецької зброї – біля села Богданівка.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються.

Також, у зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі кілька днів тому під час бою з диверсантами зник український військовослужбовець.

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07 05 2019 08:20
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