Український військовий пропав під час бою з диверсантами на Донбасі

"Днями під прикриттям туману, з метою отримання більш вигідного для себе положення, противник намагався непомітно подолати смугу забезпечення навпроти наших позицій поблизу села Миколаївка. Наші побратими, які в цей час несли бойове чергування на спостережному посту, вчасно помітили переміщення противника і відкрили по ворогові вогонь, змусивши його до відступу. У цей час на допомогу морським піхотинцям підійшла резервна група, яка почала переслідувати ворога. Для прикриття диверсантів, що відступали, противник почав обстріл нашої групи з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. У ході бою один з наших воїнів пропав", - повідомляє командування морської піхоти ВМС України.

Згідно з повідомленням, у районі негайно розпочала роботу група пошуку й евакуації. Крім того, командування бригади морської піхоти звернулося до міжнародних спостерігачів для встановлення режиму припинення вогню на цій ділянці. Однак ворог на поступки не пішов і продовжував обстріл, тим самим завадивши проведенню ретельного пошуку зниклого бійця.

"Сьогодні стало відомо, що тіло українського військовослужбовця може бути в морзі одного з міст на окупованій території. Натепер ми вживаємо всіх заходів щодо ідентифікації загиблої людини і, в разі підтвердження інформації, повернення тіла нашого побратима", - йдеться в повідомленні.