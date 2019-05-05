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День на Донбасі минув без втрат

Бойовики вчинили п'ять обстрілів
Від початку доби бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.
День на Донбасі минув без втрат

Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях підрозділів, які беруть участь в операції Об'єднаних сил, з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

За даними прес-центру ООС, утрат серед українських військовослужбовців немає. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

У неділю обстріли з боку проросійських бойовиків зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" у Талаківці, Павлополі та Лебединському.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції Об'єднаних сил ворог обстріляв біля Новоолександрівки та Кримського.

Нагадаємо, за минулу добу, 4 травня, збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, з них тричі - із застосуванням заборонених Мінськими угодами 120 і 82 мм мінометів.

 
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05 05 2019 19:10
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