День на Донбасі минув без втрат

Від початку доби бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях підрозділів, які беруть участь в операції Об'єднаних сил, з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

За даними прес-центру ООС, утрат серед українських військовослужбовців немає. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

У неділю обстріли з боку проросійських бойовиків зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" у Талаківці, Павлополі та Лебединському.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції Об'єднаних сил ворог обстріляв біля Новоолександрівки та Кримського.

Нагадаємо, за минулу добу, 4 травня, збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, з них тричі - із застосуванням заборонених Мінськими угодами 120 і 82 мм мінометів.