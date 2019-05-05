Доба в ООС: Бойовики здійснили 16 обстрілів: одного бійця ЗСУ поранено
"Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - йдеться в ранковому зведенні штабу ООС.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 12 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні чотири рази.
Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.
На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки Об'єднаних сил, 4 травня двох окупантів було знищено, ще двох - поранено.
З початку цієї доби ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил біля Лебединського і Новоолександрівки.
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил за цю добу немає.
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