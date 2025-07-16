Авіакомпанії відновлюють рейси до Сирії

Проте їм заважають ізраїльські удари.

Європейські та арабські авіакомпанії поступово відновлюють авіасполучення із Сирією після того, як 24 червня країна офіційно відкрила свій повітряний простір.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Однак безпекова ситуація в регіоні, зокрема ізраїльські повітряні удари, ставить під загрозу плани авіаперевізників.

Серед тих, хто зацікавлений у відновленні польотів до Сирії - один із найбільших міжнародних авіаперевізників Emirates, а також дві перші авіакомпанії з Євросоюзу, які планують здійснювати рейси до Сирії вперше з 2011 року: румунська Dan Air і грецька Air Mediterranean.

Також представники таких авіакомпаній, як Lufthansa та Air France-KLM, які до війни виконували рейси до Сирії, вже відвідали аеропорт Дамаска, щоб оцінити інфраструктуру та стан колишніх офісів.

Втім, у компаній зберігаються серйозні побоювання щодо стану авіаційної інфраструктури та управління сектором у Сирії.

"Необхідно забезпечити прогрес у регуляторному нагляді, інвестиціях в інфраструктуру та дотриманні міжнародних стандартів безпеки та експлуатації", - наголосила Міжнародна асоціація повітряного транспорту.

Авіакомпанії Royal Jordanian, FlyDubai, Turkish Airlines і Qatar Airways були змушені скасувати частину нещодавно відкритих рейсів у регіон через погіршення безпекової ситуації. Закриття повітряного простору пов’язане з повітряними та ракетними ударами, у яких задіяні Ізраїль, США та Іран.

15 липня Ізраїль завдав ударів по позиціях сирійських урядових сил на південному заході країни, заявивши про намір зберегти демілітаризований статус регіону та захистити друзьку меншину, яка там проживає.

Незважаючи на часткову нормалізацію авіасполучення, Велика Британія та США й надалі рекомендують своїм авіакомпаніям уникати польотів над територією Сирії. Європейський авіаційний регулятор EASA попереджає про ризики як навмисного ураження цивільних літаків, так і їхньої помилкової ідентифікації.

В травні ми писали, що тимчасовий президент Сирії здійснив перший візит в Європу.