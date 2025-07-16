Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Авіакомпанії відновлюють рейси до Сирії

16 липня 2025, 11:02
Авіакомпанії відновлюють рейси до Сирії
Фото: ves.lv
Проте їм заважають ізраїльські удари.

Європейські та арабські авіакомпанії поступово відновлюють авіасполучення із Сирією після того, як 24 червня країна офіційно відкрила свій повітряний простір.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Однак безпекова ситуація в регіоні, зокрема ізраїльські повітряні удари, ставить під загрозу плани авіаперевізників.

Серед тих, хто зацікавлений у відновленні польотів до Сирії - один із найбільших міжнародних авіаперевізників Emirates, а також дві перші авіакомпанії з Євросоюзу, які планують здійснювати рейси до Сирії вперше з 2011 року: румунська Dan Air і грецька Air Mediterranean.

Також представники таких авіакомпаній, як Lufthansa та Air France-KLM, які до війни виконували рейси до Сирії, вже відвідали аеропорт Дамаска, щоб оцінити інфраструктуру та стан колишніх офісів.

Втім, у компаній зберігаються серйозні побоювання щодо стану авіаційної інфраструктури та управління сектором у Сирії.

"Необхідно забезпечити прогрес у регуляторному нагляді, інвестиціях в інфраструктуру та дотриманні міжнародних стандартів безпеки та експлуатації", - наголосила Міжнародна асоціація повітряного транспорту.

Авіакомпанії Royal Jordanian, FlyDubai, Turkish Airlines і Qatar Airways були змушені скасувати частину нещодавно відкритих рейсів у регіон через погіршення безпекової ситуації. Закриття повітряного простору пов’язане з повітряними та ракетними ударами, у яких задіяні Ізраїль, США та Іран.

15 липня Ізраїль завдав ударів по позиціях сирійських урядових сил на південному заході країни, заявивши про намір зберегти демілітаризований статус регіону та захистити друзьку меншину, яка там проживає.

Незважаючи на часткову нормалізацію авіасполучення, Велика Британія та США й надалі рекомендують своїм авіакомпаніям уникати польотів над територією Сирії. Європейський авіаційний регулятор EASA попереджає про ризики як навмисного ураження цивільних літаків, так і їхньої помилкової ідентифікації.

В травні ми писали, що тимчасовий президент Сирії здійснив перший візит в Європу.

 

Сирія

Останні матеріали

50-денний ультиматум Трампа. Слова порожні, важливі лише дії – Мік Раян
Політика
50-денний ультиматум Трампа. Слова порожні, важливі лише дії – Мік Раян
Переклад iPress – 16 липня 2025, 13:40
Відвертаючи увагу MAGA. Пропагандони путіна не бачать загроз з боку Трампа – Джулія Девіс
Політика
Відвертаючи увагу MAGA. Пропагандони путіна не бачать загроз з боку Трампа – Джулія Девіс
Переклад iPress – 16 липня 2025, 12:12
Трамп надіслав нове послання путіну. Чи стане понеділок насправді
Політика
Трамп надіслав нове послання путіну. Чи стане понеділок насправді "великим днем" – Wall Street Journal
Переклад iPress – 15 липня 2025, 12:46
Наступ росіян на Сумщину провалився. Вони посилюють свій тиск довкола Покровська – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Наступ росіян на Сумщину провалився. Вони посилюють свій тиск довкола Покровська – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 15 липня 2025, 07:04
Реальна кримінальна драма путіна. Схожі випадки Старовойта та Абизова – Іріна Бороган та Андрєй Солдатов
Політика
Реальна кримінальна драма путіна. Схожі випадки Старовойта та Абизова – Іріна Бороган та Андрєй Солдатов
Переклад iPress – 14 липня 2025, 15:42
Без США. Союзники хочуть перекроїти карту світової торгівлі – New York Times
Політика
Без США. Союзники хочуть перекроїти карту світової торгівлі – New York Times
Переклад iPress – 14 липня 2025, 11:49
Порівнювати допомогу Трампа і Байдена просто смішно. New York Times цілком могла би зробити репортаж з військами СС – Філліпс О'Брайен
Політика
Порівнювати допомогу Трампа і Байдена просто смішно. New York Times цілком могла би зробити репортаж з військами СС – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 14 липня 2025, 07:44
Літня контрнаступальна операція України. Як впоратися з викликами – Ендрю Таннер
Cуспільство
Літня контрнаступальна операція України. Як впоратися з викликами – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 11 липня 2025, 14:27
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється