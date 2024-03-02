російські авіакомпанії майже позбулися всіх контрактів з миротворчими і політичними місіями ООН.

Про це пишуть росЗМІ.

В Міністерстві закордонних справ фр підтвердили, що компанії покинуть ринок ООН в першому кварталі цього року.

Організація перестала укладати нові контракти після того, як Міжнародна організація цивільної авіації виставила росії "червоний прапорець" за подвійну реєстрацію повітряних суден.

"Проблема непродовження контрактів на надання російськими компаніями авіатехніки для потреб ООН має системний характер. Після затвердження ІКАО рішення про наявність щодо росії "серйозного занепокоєння у сфері безпеки польотів" Секретаріат ООН, ґрунтуючись винятково на своєму власному тлумаченні SSC, обмежив участь російських компаній у нових конкурсах на постачання авіапослуг в інтересах всесвітньої Організації", - сказала представниця міністерства рф Марія Захарова.