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росію остаточно виключили з Дунайської комісії

01 березня 2024, 21:25
росію остаточно виключили з Дунайської комісії
Стоп росія
Сьогодні росію офіційно виключили з однієї з найстаріших міжнародних організацій – Дунайської комісії.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав в соцмережі X (Twitter).

"Відсьогодні росію виключили з Дунайської комісії. Міжнародна ізоляція держави-агресора продовжує посилюватися", - йдеться в дописі. 

Дунайська комісія, одна з найстаріших міжнародних організацій у світі, на своїй 100-й сесії у грудні, під час першого українського головування, вирішила, що дії росії несумісні з Белградською конвенцією, написав Кулеба. 

"росія мала час до 29 лютого самостійно вийти з організації, однак на це агресору не вистачило мужності. У результаті відсьогодні країни-члени комісії більше не будуть офіційно визнавати свої зобов’язання перед росією згідно з установчою Белградською конвенцією", - написав міністр.

Крім того, додав Кулеба, комісія вперше в історії наклала штраф на росію за несплату внесків після позбавлення її повноважень в організації у березні 2022 року.

"Я дякую Дунайській комісії, нашим дунайським партнерам і всім, хто допоміг прийняти це історичне рішення. Я закликаю всі міжнародні організації наслідувати цей приклад, ізолювати російських дипломатів і вигнати росію. Агресорам і терористам не місце на жодних авторитетних міжнародних форумах", - підсумував він. 

Ще в середині грудня  ми писали, що Ізоляція в дії: тепер росію "вигнали" з міжнародної Дунайської комісії

Нагадаємо, що Дунайська Комісія це міжнародна міжурядова організація, заснована Конвенцією про режим судноплавства на Дунаї, підписаною в м. Белград 18 серпня 1948 року.

 
РосіявиключилиДунайська комісія

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