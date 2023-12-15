Ізоляція в дії: тепер росію "вигнали" з міжнародної Дунайської комісії

Дунайська комісія вирішила виключити росію через її удари ракетами і безпілотниками по Нижньому Дунаю.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба написа в соцмережі X (Twitter).

"Після необрання представника росії до Міжнародного суду ООН, виконавчих рад Міжнародної морської організації, Юнеско та Організації із заборони хімічної зброї у листопаді росія зазнала ще однієї дипломатичної поразки — в Дунайській комісії, одній із найстаріших міжнародних організацій у світі. Дунайська комісія вирішила вчора, на своєму 100-му засіданні під українським президентством, що членство росії несумісне через її удари ракетами та безпілотниками по Нижньому Дунаю", - йдеться в дописі.

За словами глави української дипломатії, міжнародна ізоляція росії продовжує зростати.

Кулеба додав, що росія повинна залишити Комісію до 29 лютого 2024 року, інакше члени Комісії більше не визнаватимуть свої зобов'язання перед нею за Белградською конвенцією про режим судноплавства на Дунаї.

Український міністра вважає, що це рішення є відповіддю на порушення принципів вільного та безпечного судноплавства на Дунаї.

Воно також ґрунтується на рішенні Комісії, ухваленому 17 березня 2022 року, відхилити російські повноваження, заборонити росіянам участь у всіх зустрічах та виключити їх із складу секретаріату Комісії.

"Я вдячний членам Дунайської комісії за цей сміливий та принциповий крок", - написав Кулеба.

Крім того, на початку місяця російську федерацію не переобрали до ради Міжнародної морської організації на 2024–2025 роки.