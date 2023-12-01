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росію "видворили" з ради Міжнародної морської організації ООН

01 грудня 2023, 17:37
росію
російську федерацію не переобрали до ради Міжнародної морської організації на 2024–2025 роки.

Про це Президент України Володимир Зеленський написав в X (Twitter)

"Щойно асамблея Міжнародної морської організації обрала новий склад ради ММО на 2024–2025 роки. Без росії", - йдеться в дописі. 

За словами Зеленського, це справедливе рішення, адже ніхто не завдав більшої шкоди вільному судноплавству за останні десятиліття, ніж росія.

Український президент подякував членам Міжнародної морської організації ООН за цей відповідальний крок.

Нагадаємо, що два тижні тому росію вперше в історії виключили з Виконавчої ради ЮНЕСКО.

 

РосіяООНморська організація ООН

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