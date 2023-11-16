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ПОЛІТИКА

росію вперше в історії виключили з Виконавчої ради ЮНЕСКО – Зеленський

16 листопада 2023, 14:00
росію вперше в історії виключили з Виконавчої ради ЮНЕСКО – Зеленський
"російським терористам не місце на чолі значущих міжнародних організацій".

Уперше в історії росію виключили з Виконавчої ради ЮНЕСКО.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Епоха російського впливу закінчилася, і це правильно", - пише президент.

За його словами, російським терористам немає місця на чолі значущих міжнародних організацій.

"Міжнародна роль росії буде тільки слабшати", - написав Зеленський.

Спеціалізована установа Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури, що включає пам'ятки до списку Всесвітньої спадщини.

Виконавча рада є керівним органом ЮНЕСКО між сесіями Генеральної конференції. Вона готує роботу конференції та здійснює нагляд за реалізацією конкретних рішень, визначає методи і форми практичної діяльності організації.

Рада складається з представників 51 країни-члена ЮНЕСКО, яких обирають на Генеральній конференції з урахуванням регіонального та культурного представництва.

Нещодавно повідомлялося, що ООН почала очищатися від згубного впливу росії. Уперше в історії організація не обрала росію до складу Міжнародного суду Організації Об'єднаних Націй.

ЮНЕСКОвійна в Українірф тероризм

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